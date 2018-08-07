Ещё
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш
Российские боевые корабли зашли в Ла-Манш

В Москве госпитализирован Иван Бортник 

Рамблер 1 час назад
Иван Бортник попал в больницу с переломом шейки бедра
Народного артиста России Ивана Бортника 7 августа госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, сначала у актера заподозрили инфаркт, но диагноз не подтвердился.
Врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра. Где Бортник получил травму, не уточняется.
По информации РЕН ТВ, у 79-летнего актера произошло желудочное кровотечение.
Иван Бортник окончил Театральное училище имени Щукина. С 1967 года он служит в Театре на Таганке. Известность Бортнику принесли роли в фильмах «Иван да Марья», «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй» и многих других.
Комментарии7  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я депутат и платить не буду»600
Макаревич собрался в Донецк56
СМИ «нашли» пилота пропавшего малайзийского Boeing15
Почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна43
Уклонистов лишат военных билетов86
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:13
В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник
Шоу-бизнес Происшествия
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:37
К чему приведет размещение Россией Су-35С на Курилах
Оружие Армия
00:26
Уклонистов лишат военных билетов
Армия
01:40
Американец пережил «внутреннее обезглавливание» и выжил
Наука и техника Наука
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение