В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник

В Москве госпитализирован Иван Бортник

Иван Бортник попал в больницу с переломом шейки бедра

Народного артиста России Ивана Бортника 7 августа госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сначала у актера заподозрили инфаркт, но диагноз не подтвердился.

Врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра. Где Бортник получил травму, не уточняется.

По информации РЕН ТВ, у 79-летнего актера произошло желудочное кровотечение.

Иван Бортник окончил Театральное училище имени Щукина. С 1967 года он служит в Театре на Таганке. Известность Бортнику принесли роли в фильмах «Иван да Марья», «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй» и многих других.