В Москве экстренно госпитализирован Иван Бортник

Иван Бортник попал в больницу с переломом шейки бедра
Народного артиста России Ивана Бортника 7 августа госпитализировали в московскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, сначала у актера заподозрили инфаркт, но диагноз не подтвердился.
Врачи обнаружили у него внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра. Где Бортник получил травму, не уточняется.
По информации РЕН ТВ, у 79-летнего актера произошло желудочное кровотечение.
Иван Бортник окончил Театральное училище имени Щукина. С 1967 года он служит в Театре на Таганке. Известность Бортнику принесли роли в фильмах «Иван да Марья», «Место встречи изменить нельзя», «Мама, не горюй» и многих других.