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Помощницу Петросяна заподозрили в беременности
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Помощницу Петросяна заподозрили в беременности 

Рамблер 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Соседи помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой рассказали «Комсомольской правде», что 29-летняя девушка может быть беременна от юмориста.
По словам жителя тульского дома, в котором выросла Брухунова, о беременности девушки проговорилась ее мать.
Сосед семьи девушки отметил, что ее мать не знает, как относится к сложившейся ситуации.
Также соседи рассказали, что мать Брухуновой работает бухгалтером в местном кардиологическом центре. Ее дочь, начав работать у Петросяна, стала помогать женщине: оплатила ремонт и купила новую мебель. Она часто приезжает к матери в гости.
В июле супруга Петросяна Елена Степаненко подала к нему иск о разделе совместно нажитого имущества. Сам юморист сначала назвал эту информацию недоразумением и отказался комментировать слухи о разводе.
Позже адвокат Сергей Жорин рассказал о встречном иске Петросяна к супруге. По словам юриста, юморист попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Жорин заявил, что уже около 15 лет супруги не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала 29-летняя Брухунова. Сначала она занималась сайтом Степаненко, потом ее пригласили работать над сайтом самого Петросяна. С 2013 года ее стали замечать на деловых встречах артиста, а в 2014-м Петросян назначил ее художественным руководителем своего «Театра миниатюр».
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