Помощницу Петросяна заподозрили в беременности

По словам жителя тульского дома, в котором выросла Брухунова, о беременности девушки проговорилась ее мать.

Сосед семьи девушки отметил, что ее мать не знает, как относится к сложившейся ситуации.

Также соседи рассказали, что мать Брухуновой работает бухгалтером в местном кардиологическом центре. Ее дочь, начав работать у Петросяна, стала помогать женщине: оплатила ремонт и купила новую мебель. Она часто приезжает к матери в гости.

В июле супруга Петросяна Елена Степаненко подала к нему иск о разделе совместно нажитого имущества. Сам юморист сначала назвал эту информацию недоразумением и отказался комментировать слухи о разводе.

Позже адвокат Сергей Жорин рассказал о встречном иске Петросяна к супруге. По словам юриста, юморист попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Жорин заявил, что уже около 15 лет супруги не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.

СМИ писали, что новой спутницей 72-летнего Петросяна стала 29-летняя Брухунова. Сначала она занималась сайтом Степаненко, потом ее пригласили работать над сайтом самого Петросяна. С 2013 года ее стали замечать на деловых встречах артиста, а в 2014-м Петросян назначил ее художественным руководителем своего «Театра миниатюр».