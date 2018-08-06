Ещё
Пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Хоть на дом приеду!»: пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона 

Дни.ру 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
На хрупких плечах 69-летней Примадонны двое малых детей, которых надо кормить и одевать. А пенсия у нее копеечная. Благо столичный мэр недавно народным и заслуженным артистам надбавку в 30 тысяч рублей сделал. Иначе впору было бы вспоминать Медведенко из чеховской "Чайки": "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".
"Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое — когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" — рассказывал Dni.Ru Максим Галкин. И супруга, видимо, вняла его совету.
"Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое, — заявила она журналистам. — Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?"
Артистка призналась, что готова петь хоть дома у кого-то — лишь бы платили. Говорят, она сразу обозначает ценник от 20 до 24 миллионов рублей за 45-минутный или часовой концерт. Зато петь будет что душе заказчика угодно — хоть "Паромщика", хоть "Миллион алых роз", хоть "Позови меня с собой".
Несмотря на высокую стоимость, желающих позвать на праздник Примадонну достаточно: певица то в роли снежинки водит хороводы на детской елке у банкира, то выступает на частном празднике металлургической компании, то радует гостей Экономического форума в Санкт-Петербурге
Пугачева отметила, что налоги с выступлений отчисляет честно. Мол, стал уроком 1997 год, когда пришлось заплатить штраф в размере 300 тысяч долларов за "ошибку, допущенную бухгалтером в финансовой отчетности".
Дни.ру: последние новости
Обида и злость: почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна Ушлая молодуха подобралась к Петросяну через Степаненко Ани Лорак сбежала после скандала с изменой
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ «нашли» пилота пропавшего малайзийского Boeing6
«Я депутат и платить не буду»583
Медведев объяснил остановку танков РФ у Тбилиси262
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»884
Почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна18
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение