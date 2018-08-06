«Хоть на дом приеду!»: пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона

На хрупких плечах 69-летней Примадонны двое малых детей, которых надо кормить и одевать. А пенсия у нее копеечная. Благо столичный мэр недавно народным и заслуженным артистам надбавку в 30 тысяч рублей сделал. Иначе впору было бы вспоминать Медведенко из чеховской "Чайки": "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".

"Я давно убеждал Аллу: "Иди пой, ведь одно дело, когда я выступаю, и другое — когда ты. Это же совсем другие тити-мити!" — рассказывал Dni.Ru Максим Галкин. И супруга, видимо, вняла его совету.

"Хочу сказать честно: я уже задумалась о том, что, раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, от корпоративов не буду отказываться, потому что это не концертная деятельность, это совершенно другое, — заявила она журналистам. — Это развлечение не только для тех, кто, предположим, гуляет в этот момент. Это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, почему бы и нет?"

Артистка призналась, что готова петь хоть дома у кого-то — лишь бы платили. Говорят, она сразу обозначает ценник от 20 до 24 миллионов рублей за 45-минутный или часовой концерт. Зато петь будет что душе заказчика угодно — хоть "Паромщика", хоть "Миллион алых роз", хоть "Позови меня с собой".

Несмотря на высокую стоимость, желающих позвать на праздник Примадонну достаточно: певица то в роли снежинки водит хороводы на детской елке у банкира, то выступает на частном празднике металлургической компании, то радует гостей Экономического форума в Санкт-Петербурге

Пугачева отметила, что налоги с выступлений отчисляет честно. Мол, стал уроком 1997 год, когда пришлось заплатить штраф в размере 300 тысяч долларов за "ошибку, допущенную бухгалтером в финансовой отчетности".