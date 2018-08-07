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Больной Жуков оказался прикован к аппарату
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Больной Сергей Жуков прикован к аппарату 

Дни.ру 49 минут назад
Солисту группы "Руки вверх!" Сергею Жукову предстоит перенести третью операцию. Популярный исполнитель, по словам официального представителя коллектива, буквально прикован к аппарату.
Пресс-секретарь группы "Руки вверх!" Виктория Андрущенко сообщила журналистам, что Сергей Жуков разрывается между домом и больницей, куда регулярно ходит делать необходимые процедуры. "Сергей готовится к третьей операции. В Москве. Он частично дома находится. Но каждый день обязательно посещает процедуры в больнице. И он прикован к аппарату", — цитирует официального представителя коллектива "360".
Андрущенко сообщила, что Сергей Жуков освободил аж два месяца для того, чтобы вылечиться, однако все пошло не по плану, и пришлось отменить августовские юбилейные концерты. Группе "Руки вверх!" в этом году исполнилось 20 олет, и график Сергея Жукова был расписан на месяцы вперед. Но болезнь внесла свои коррективы в планы артиста.
Операция планируется на середину августа. "Здесь все зависит от врачей и от его состояния", — отметила пресс-секретарь команды. Андрущенко сообщила, что при самых благоприятных условиях гастрольный тур "Руки вверх!" возобновится в начале или середине сентября.
Ранее сам солист группы "Руки вверх!" объяснил, чем обусловлен его недуг. Жуков на протяжении лет так много работал, что у него не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой.
"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", — сообщил артист на своей страничке в Instagram.
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