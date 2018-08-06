Врачи будут лечить Жукова всю жизнь

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков шокировал своих поклонников заявлением о серьезных проблемах со здоровьем. Артист поделился видео в своих соцсетях, и в подробностях рассказал о манипуляциях, которые ему проводят специалисты. Насколько может быть опасна таинственная болезнь для жизни любимого певца, Dni.Ru поинтересовались у ясновидящей, таролога Марианны Абравитовой.

"Жуков умирать вовсе не собирается. Болячки, конечно, накопились, но уже стоит учитывать возраст артиста, — заявила гадалка. — Сергей лечился, но это не дало результатов. То, что приходится терпеть певцу сейчас — вынужденная мера для улучшения качества жизни".

По ее словам, впереди еще плановые операции и возвращение в строй. Хотя, можно сказать, что артист и так глобально не выпадал из обоймы, все же пришло время решать проблемы по здоровью. "Cейчас Сергею необходимо крайне серьезное лечение. Ему следует пересмотреть свой образ жизни и найти хороших специалистов. Предстоят операции, и не одна. Как я вижу, такого рода вмешательства, а также поддерживающее лечение под контролем специалистов, нужно будет проводить пожизненно", — добавила Марианна Абравитова.

Ранее специалист в эксклюзивном интервью Dni.ru сообщил, что проблемы со здоровьем у Сергея Жукова случились из-за сбоя в иммунной системе. И теперь артисту приходится не расставаться с аппаратом лазерной очистки крови.

Сам солист группы "Руки вверх!" объяснил, что на протяжении многих лет так много работал, что у него не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", — сообщил артист на своей страничке в Instagram.