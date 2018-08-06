Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко

Сергей Жорин заявил, что Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не живут вместе. Защитник юмориста уверен, что такое поведение артистки обусловлено чьим-то влиянием. "Степаненко кто-то накрутил", — убежден Жорин. Как передает udm-info.ru, Евгений Петросян планировал разделить имущество с Еленой Степаненко поровну "без шума и пыли", но не получилось.

Жорин подчеркнул, что в своих требованиях Степаненко претендует даже на то имущество, которое Петросян приобрел уже после прекращения их отношений. Адвокат Петросяна сообщил о том, будто Степаненко угрожала Петросяну скандалом, если тот не сделает так, как она хочет. "Обещала "второго Джигарханяна", — компетентно сообщил Жорин.

Отметим, что Елена Степаненко претендует на 80% от общего имущества пары, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Пара нажила не только автомобили и квартиры, но и внушительную коллекцию антиквариата. Так, по словам Жорина, петросян крайне трепетно относится к фигуркам клоунов.

"И если для него это составляет больше духовную ценность, так как он сам все это искал, собирал, покупал, то для Степаненко это, скорее, измеряется в килограммах, " — хлестко заявил адвокат. При этом Жорин прокомментировал слухи о том, будто поводом для развода стали увлечения Петросяном на стороне. "Причина сегодняшнего конфликта не в изменах Петросяна", — заявил представитель артиста.