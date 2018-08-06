Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

«Изъять в пользу государства»: миллиарды озолотившегося Петросяна требуют конфисковать

Астрономические доходы юмориста Евгения Петросяна и его жены Елены Степаненко вывели россиян из себя. Многие люди, работая на шахтах, стройках, в больницах едва сводят концы с концами, живут от зарплаты до зарплаты, вынуждены брать кредиты на самое элементарное. Люди заняты на тяжелейших морально и физически производствах, а Петросян и Степаненко знай себе читают со сцены чужие тексты и получают миллиарды рублей! Десятки шикарных квартир и дач, часы по цене "двушки", шикарные машины — у налоговой полиции к артистам почему-то нет вопросов.

Зато они есть есть у руководителя общественной организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти" депутата Сергея Малинковича . "К нам обратилось много людей, возмущенных циничным перфомансом, который устроила эта парочка из своего бракоразводного процесса, — возмущен парламентарий. — Их имущество оценивается в миллиард, а трудящиеся живут все хуже. Квартиры, особняки, ранчо, драгоценности — откуда все это у артистов эстрады?! Миллионы людей работали всю жизнь кто врачем, кто учителем, кто инженером и еле-еле накопили на одну скромную квартирку".

Малинкович полагает, что вряд-ли все фантастическое богатство юмористической семейки нажито по заслугам. "Эта пошлость не стоит не копейки! Петросян и Степаненко неоднократно выступали на приватных корпоративах богачей, олигархов, чиновников с неоднозначной репутацией, таким путем и нажили свое богатство", — подчеркнул товарищ Малинкович.

"Теперь, в назидание этим псевдоюмористам все активы, за которые на потребу зевак шумно сражаются Петросян и Степаненко, должны быть изъяты в пользу государства и пущено на социальные нужды россиян! — убеждены в ЦК организации "Коммунисты Петербурга и Ленобласти".