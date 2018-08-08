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Начались тайные переговоры о судьбе театра Джигарханяна
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Друг Джигарханяна начал тайные переговоры о судьбе театра 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
«Дни.ру» сообщили о тайной встрече Артура Согомоняна, которого СМИ называют другом Армена Джигарханяна, и режиссера Сергея Газзарова. Издание утверждает, что они провели переговоры о судьбе театра Джигарханяна.
Встреча состоялась в холле гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва». По данным «Дней.ру», очевидцам удалось подслушать часть разговора.
«Джигарханян совсем плох… В театре грядет реконструкция…», — процитировали Согомоняна очевидцы.
По версии «Дней.ру», Согомонян хотел предложить Газзарову пост директора театра: хотя на эту должность назначают в Департаменте культуры, Согомонян может попытаться пролоббировать «своего человечка».
Издание отмечает, что Газзаров от предложения отказался.
Ранее Джигарханян впервые за долгое время появился на публике после скандала с разводом. На странице его театра в Instagram появилось видео сбора коллектива. Ролик демонстрирует, как 82-летнему артисту помогают спуститься по лестнице. Поклонники выразили опасения, что ему будет непросто руководить театром.
Осенью прошлого года Джигарханян уволил свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Он счел, что супруга его обманула, и подал на развод.
Комментарии2  Ещё 6 источников 
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