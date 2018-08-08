Начались тайные переговоры о судьбе театра Джигарханяна

Друг Джигарханяна начал тайные переговоры о судьбе театра

«Дни.ру» сообщили о тайной встрече Артура Согомоняна , которого СМИ называют другом Армена Джигарханяна , и режиссера Сергея Газзарова. Издание утверждает, что они провели переговоры о судьбе театра Джигарханяна.

Встреча состоялась в холле гостиницы «Рэдиссон Ройал, Москва». По данным «Дней.ру», очевидцам удалось подслушать часть разговора.

«Джигарханян совсем плох… В театре грядет реконструкция…», — процитировали Согомоняна очевидцы.

По версии «Дней.ру», Согомонян хотел предложить Газзарову пост директора театра: хотя на эту должность назначают в Департаменте культуры, Согомонян может попытаться пролоббировать «своего человечка».

Издание отмечает, что Газзаров от предложения отказался.

Ранее Джигарханян впервые за долгое время появился на публике после скандала с разводом. На странице его театра в Instagram появилось видео сбора коллектива. Ролик демонстрирует, как 82-летнему артисту помогают спуститься по лестнице. Поклонники выразили опасения, что ему будет непросто руководить театром.

Осенью прошлого года Джигарханян уволил свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую с поста директора своего театра. Позже артист заявил, что его жена переписала на себя все его имущество. Он счел, что супруга его обманула, и подал на развод.