В семье Винокура случилось горе

Винокур потерял мать

Мать юмориста Владимира Винокура Анна скончалась на 97-м году жизни. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Винокур опубликовал совместную фотографию с матерью и попрощался с ней.

«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ РОДНАЯ!» — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Публикация от VV (@vladimir_vinokur) 6 Авг 2018 в 3:38 PDT

В комментариях подписчики артиста выразили соболезнования и отметили, что его мать была очень красивой женщиной.

Дочь Винокура Анастасия также посвятила пост бабушке. Она отметила, что женщина прожила долгую и интересную жизнь.

«Прощай наша Королева Анна…», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Анна Винокур работала учителем русского языка и литературы. Отец артиста Натан Винокур был строителем, он скончался в 1995 году.