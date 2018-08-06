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У Винокура случилось горе
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Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать
Миллиарды Петросяна потребовали конфисковать

Винокур потерял мать 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Мать юмориста Владимира Винокура Анна скончалась на 97-м году жизни. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Винокур опубликовал совместную фотографию с матерью и попрощался с ней.
«Дорогая мамочка! Люблю тебя! И буду любить тебя всегда! ПРОЩАЙ РОДНАЯ!» — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
В комментариях подписчики артиста выразили соболезнования и отметили, что его мать была очень красивой женщиной.
Дочь Винокура Анастасия также посвятила пост бабушке. Она отметила, что женщина прожила долгую и интересную жизнь.
«Прощай наша Королева Анна…», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Анна Винокур работала учителем русского языка и литературы. Отец артиста Натан Винокур был строителем, он скончался в 1995 году.
Комментарии2  Ещё 10 источников 
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