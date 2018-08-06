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Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
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Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна 

РИА Новости 5 часов назад
Евгений Петросян предложил Елене Степаненко при разделе имущества забрать квартиру. Об этом сообщил адвокат артиста Сергей Жорин, слова которого приводит телеканал "360".
"Есть огромная квартира, вы о ней даже не знаете. Она составляет, наверное, половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене. Но она отказалась и требует большую часть всего. Процентов 80, наверное", — заявил Жорин.
>> Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Он назвал подобные условия унизительными для своего клиента.
Как отмечает издание, адвокат Петросяна также потребовал отвода судьи, которая ведет бракоразводный процесс. По его мнению, она не сделала необходимых шагов для заключения мирового соглашения между сторонами. Жорин заявил, что это заставляет сомневаться в непредвзятости судьи.
Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. Первые сообщения об их разводе появились 3 августа. Причины расставания пока не разглашаются.
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