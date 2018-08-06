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Адвокат высказался об изменах Петросяна
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Адвокат опроверг слухи об изменах Евгения Петросяна 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ
Сегодня в Москве состоялось первое слушание по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат юмориста прокомментировал слухи об изменах Евгения.
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся. Как оказалось, пара уже 15 лет не живет вместе. Все это время супруги создавали иллюзию идеального брака, вместе работали и выходили в свет, однако были друг другу всего лишь друзьями и поддерживали теплые отношения.
По некоторой информации, развод состоится из-за романа известного комика с 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой. Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна, заявил журналистам, что ни о каких изменах не может быть и речи.
«15 лет они де-факто не являются мужем и женой. Не ведут совместное хозяйство. Об этом знают их друзья. Какие-то слухи об изменах выглядят нелепо», — заявил Жорин, сообщает РЕН-ТВ.
Отметим, что Степаненко отправилась в Хамовнический суд в Москве, так как намерена около 80% совместно нажитого имущества. Общая стоимость имущества супругов оценивается в довольно крупную сумму — полтора миллиарда рублей. Петросян же согласен поделить средства строго пополам.
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