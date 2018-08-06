Петросян обратился к россиянам

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«Такой дурак!»: Петросян обратился к поклонникам 

Рамблер 1 час назад
Юморист Евгений Петросян опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный лету и хорошему настроению.
Артист отметил, что настроение у него улучшается благодаря летней погоде и цветам. Петросян посоветовал подписчикам радоваться жизни и не терять оптимизма.
«Марк Твен когда-то сказал: «Были времена, когда слова „оптимист“ и „дурак“ не были синонимами»! Я, наверное, такой дурак!» — заключил юморист.
На прошлой неделе стало известно об иске Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества. Сам юморист сначала назвал эту информацию недоразумением и отказался комментировать слухи о разводе. Позже адвокат Сергей Жорин рассказал «КП» о встречном иске Петросяна к супруге.
По словам юриста, Петросян попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Жорин заявил, что уже около 15 лет супруги не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
Комментарии27  Ещё 6 источников 
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