«Требует все»: Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну

В Хамовническом суде прошло заседание по делу о разводе и разделе общего имущества Евгения Петросяна Елены Степаненко . Выяснилось, что жена потребовала от юмориста все авторские права на совместное творчество.

Как передают СМИ, сами Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились за заседание. Их интересы представляли адвокаты Сергей Жорин Ольга Забралова , соответственно. Как передает РЕН ТВ, защитник Петросяна попросил передать дело о разделе имущества другому судье. А представители Степаненко попросили суд сделать процесс закрытым.

Тем не менее, репортеры все же успели выяснить кое-какие скандальные подробности. Так, телеграм-канал Mash компетентно сообщает, что Елена Степаненко потребовала все авторские права на совместное творчество. Стороны пытались договорится о правах полгода, но, видимо, не получилось.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 26 Июл 2018 в 1:04 PDT Напомним, елена Степаненко подала на развод и требует 80% от совместно нажитого имущества, которое, по некоторым данным, оценивается в полтора миллиарда рублей. Ранее Сергей Жорин перечислил, что именно планирует получить Степаненко от мужа за развод.

"Хочет весь антиквариат, все культурные ценности, все картины и большинство квартир, и чуть-чуть оставить Петросяну", — сообщил правозащитник. В свою очередь, сам Евгений Ваганович предложил супруге поделить имущество поровну, однако та категорически отказалась.

Говорят, поводом для раздора в дружной семье юмористов стала личная помощница Евгения Петросяна 29-летняя Татьяна Брухунова. По слухам, женщина вначале была фанаткой юмориста, потом стала вести сайт Елены Степаненко и наконец "дослужилась" до ассистентки артиста.

По другим данным, брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко уже давно дал трещину. Говорят, супруги живут раздельно уже 15 лет, однако лишь сейчас решили оформить развод.