Сестра отвернулась от Шавриной после трагедии

Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии

Певица Екатерина Шаврина стала гостьей программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" телеканала "Россия 1". Звезда рассказала о семейной драме.

Шаврина долгое время отказывалась давать интервью и практически исчезла с экранов. Причиной тому была страшная трагедия.

Несколько лет назад в ДТП погибла сестра Екатерины — Татьяна. Певица была за рулем и выжила, а родственница, которая располагалась на заднем сидении, погибла. "Не знаю, как это случилось. То ли дорога мокрая. то ли меня кто-то прижал. Случилась эта страшная авария, и Танечки не стало. Я полтора года не могли ни жить, ни есть", — вспоминает певица.

Сестра Рада, которая также была в авто в тот трагический день, обвинила Шаврину в смерти Татьяны. "Она мне хоть и родная, но мы совсем разные люди. Она всегда стояла особняком, мы не общаемся сейчас. У меня еще две сестры есть, нам хорошо. С детьми погибшей Тани мы тоже дружим, они не считают меня виноватой", — рассказала Екатерина.

Также Шаврина поведала, что до четырех лет ни слова не говорила. Родители опасались, что она останется глухонемой на всю жизнь.

В то время семья Екатерины жила очень бедно — провинциальный город, отец и мать — простые рабочие, шестеро детей. Для того, чтобы будущая звезде сделали операцию у известного профессора, родственники продали весь скот.

Врачи сомневались в успехе, однако слух Шавриной удалось вернуть. После она не только смогла заговорить, но и запела.