«Руки загребущие»: как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда

Десять шикарных квартир на самых дорогих улицах Москвы , два загородных дома, несколько иномарок — состояние юмористов превышает полтора миллиарда (!) рублей. Согласно данным Росстата, средняя зарплата в стране составляет 36 тысяч рублей в месяц. Получает, что обычному человеку надо работать 3,5 тысячи (!) лет. Там как же удалось такие большие деньги заработать такие астрономические сумму? Dni.Ru занялись увлекательной бухгалтерией.

Евгений Петросян не раз попадал в число самых богатых российских звезд по версии Forbes . И его суммарный годовой доход там всегда был от 1,5 до 2 миллионов долларов. Из чего складываются заработки юмориста?

Во-первых, гонорары. Например, в январе этого года он дал 6 концертов. За каждое выступление артист получает предоплатой фиксированную сумму — 8 тысяч долларов. И стоимость билетов его не волнует. Получает, что за месяца он зарабатывает примерно 48 000 долларов (или почти 3 миллиона рублей).

Корпоративы, когда артиста приглашают на свадьбы или юбилеи, стоят гораздо больше — до 20 тысяч долларов. Причем в горячие новогодние дни юморист может выйти на сцену 3-5 раз в сутки.

Доходы юмористу приносит и "Кривое зеркало". На пике популярности писали, что доходность проекта составляет 1,5 миллиона долларов. Ведь за право писать на афише "Артист "Кривого зеркала" каждый участник проекта "отстегивал" Петросяну. "Руки загребущие", — шепчутся о нем коллеги за кулисами.

Все это позволяет артисту вести роскошный образ жизни. Например, недавно он опубликовал фотографию, на которой внимательные пользователи рассмотрели недешевые часы. Это Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen, и стоят они и примерно 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, Евгений Ваганович — страстный коллекционер старинных книг, юмористических журналов (1800-х годов), он постоянный почетный гость в антикварных салонах и не жалеет любых денег. Его офис и дом украшают исключительно картины-подлинники уровня Поленова.