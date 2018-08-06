Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко

Как за каменной стеной: Петросян нашел железную защиту от Степаненко

Скандальный развод Евгения Петросяна обсуждается во всех слоях российского общества. Откликнулись на эту новость и политики. За известного юмориста заступился и Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР не понимает, зачем Елена Степаненко устроила из развода скандал. Ведь Евгений Петросян хотел все устроить мирно, разделив все нажитое имущество поровну. Но бывшая супруга, судя по всему, решила обобрать артиста, обеспокоен Владимир Жириновский.

"Хотел бы морально поддержать одного из самых ярких артистов нашей страны, любимца миллионов. Развод — непростое решение в жизни каждого. Но если уж он неизбежен, расставаться надо по-мирному", — заявил политик.

Как ранее сообщил адвокат юмориста, Петросян предлагал Степаненко поделить все поровну, однако экс-супруга не соглашается. Видимо, роль играет и обида — ведь муж сошелся с 29-летней помощницей. Владимир Жириновский — возможно, из мужской солидарности — заявляет, что Степаненко выбрала неверную линию поведения.

"Мне непонятно, зачем госпожа Степаненко ведет себя так склочно. Лена, если ты после тридцати с лишним лет брака надоела супругу — значит, проблема была и в тебе. Признай факт развода как должное. Руки прочь от доброго имени Петросяна! Не стремись обобрать мужика до нитки, ничего хорошего в таком поведении нет", — обратился лидер ЛДПР к артистке через "Комсомольскую правду". Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество? Не в шутку, а всерьез. Супруги уже 15 лет не живут вместе:



🙈 https://t.co/mTCRpb473E#звездныйразвод #Петросян #несмешно pic.twitter.com/K67lyeqTv7— Комсомольская правда (@KP_PSKOV) 5 августа 2018 г.

Политик подчеркивает, что у российских мужчин и так слишком малая по сравнению с женщинами продолжительность жизни — так что не стоит их "изводить бессмысленными скандалами". Жириновский пожелал Петросяну побыстрее завершить неприятный процесс. И отметил, что юморист может рассчитывать на моральную поддержку всех депутатов фракции ЛДПР.