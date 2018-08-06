Ещё
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как за каменной стеной: Петросян нашел железную защиту от Степаненко 

Дни.ру 2 часа назад
Скандальный развод Евгения Петросяна обсуждается во всех слоях российского общества. Откликнулись на эту новость и политики. За известного юмориста заступился и Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР не понимает, зачем Елена Степаненко устроила из развода скандал. Ведь Евгений Петросян хотел все устроить мирно, разделив все нажитое имущество поровну. Но бывшая супруга, судя по всему, решила обобрать артиста, обеспокоен Владимир Жириновский.
"Хотел бы морально поддержать одного из самых ярких артистов нашей страны, любимца миллионов. Развод — непростое решение в жизни каждого. Но если уж он неизбежен, расставаться надо по-мирному", — заявил политик.
Как ранее сообщил адвокат юмориста, Петросян предлагал Степаненко поделить все поровну, однако экс-супруга не соглашается. Видимо, роль играет и обида — ведь муж сошелся с 29-летней помощницей. Владимир Жириновский — возможно, из мужской солидарности — заявляет, что Степаненко выбрала неверную линию поведения.
"Мне непонятно, зачем госпожа Степаненко ведет себя так склочно. Лена, если ты после тридцати с лишним лет брака надоела супругу — значит, проблема была и в тебе. Признай факт развода как должное. Руки прочь от доброго имени Петросяна! Не стремись обобрать мужика до нитки, ничего хорошего в таком поведении нет", — обратился лидер ЛДПР к артистке через "Комсомольскую правду".
Политик подчеркивает, что у российских мужчин и так слишком малая по сравнению с женщинами продолжительность жизни — так что не стоит их "изводить бессмысленными скандалами". Жириновский пожелал Петросяну побыстрее завершить неприятный процесс. И отметил, что юморист может рассчитывать на моральную поддержку всех депутатов фракции ЛДПР.
Дни.ру: последние новости
Ушлая молодуха подобралась к Петросяну через Степаненко Принц Гарри о вечной сопернице Леди Ди: Она потрясающая женщина Гагарина высказалась о своем позоре на сцене
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян лишают популярного курорта72
Украина выразила протест из-за действий Путина118
«Смиритесь»: Россия разместила авиацию на Курилах170
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация16
Украина хочет прекратить ж/д сообщение с РФ111
Видео
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
02:18
Умер Виктор Черненко
Шоу-бизнес
00:39
Собчак пошла по стопам Волочковой
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
06:38
Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
Шоу-бизнес
01:52
Украинские радикалы напали на священника в Одессе
Происшествия В мире
00:08
В Москве горит ТЦ «Афимолл Сити», идет эвакуация
Происшествия Пожары
04:19
Как за каменной стеной: Петросян нашел защиту от Степаненко
Шоу-бизнес
02:18
Марсоход «спел» себе песню в день рождения
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение