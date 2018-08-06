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Причину смерти Марьянова скрывают от вдовы
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От рыдающей вдовы скрывают настоящую причину смерти Марьянова 

Дни.ру 1 час назад
С момента ухода актера Дмитрия Марьянова прошло 9 месяцев. Согласно предварительной версии, трагедия случилась из-за оторвавшегося тромба. Но официального подтверждения нет до сих пор.
Результаты судмедэкспертизы по закону родственники должны были получить спустя 30 календарных дней. Но никакой бумаги нет по сей день.
"Сижу, жду, звоню практически каждый день, — плачет Ксения Бик. — Не хватает сил и терпения. Прошу следователя при малейших изменениях сообщать, что и как… Уже в тысячный раз. Не понимаю, почему процесс так затягивается. Но повлиять на это, к огромному сожалению, никак не могу".
Очень может быть, что Ксения Бик вскоре станет подозреваемой в деле о возможной убийстве мужа. По крайнее мере, так считает бывшая гражданская жена Марьянова фигуристка Ирина Лобачева. По ее мнению, это могло быть отравление. "Может, таблетками… Да хоть ядом! Иначе откуда эти красные пятна, которые появились на лице Димы незадолго до смерти!" — заявила спортсменка. Вероятно, если фигуристка делает такие громкие заявления, то не боится ответственности за клевету, хотя все эти слова кажутся чудовищно неправдоподобными.
По заверениям спортсменки, Ксения Бик понимала, что в случае развода она мало на что сможет претендовать. И уж тем более с носом останется дочь Марьянова Анфиса. Ведь, опять же, по словам Лобачевой, он не является биологическим отцом девочки:
"Это не его ребенок. Дима мне звонил и сам про это говорил. Я свечку, как говорится, не держала, но многие его друзья про это знают".
Журнал StarHit напоминает, что Марьянов проходил лечение от алкоголизма в частной подмосковной клинике, которая не обладала лицензией на оказание медицинских услуг. Там работали "специалисты", не имеющие необходимых квалификаций и дипломов. После смерти актера учреждение закрыли.
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