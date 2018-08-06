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Умер Виктор Черненко
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Умер Виктор Черненко 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: Instagram
Скончался актер Виктор Черненко. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила его коллега Мария Берсенева.
«Мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд…» — написала она.
По словам актрисы, Черненко был замечательным человеком и талантливейшим актером, а его смерть, причину которой она не уточнила, является ужасным горем и невосполнимой потерей.
Черненко служил в Московском независимом и Николаевском драматическом театрах. Кроме того, актер исполнил эпизодические роли в таких фильмах и сериалах, как «Среди серых камней», «Звездочет», «Перемена участи», «Астенический синдром» и «Чемпион».
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