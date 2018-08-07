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Деми Ловато выписали из больницы
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AP: Деми Ловато выписали из больницы 

ТАСС 1 час назад
Фото: © EPA/DAN HIMBRECHTS
Певица, автор песен и актриса Деми Ловато, госпитализированная после передозировки героином, выписана из больницы. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).
По данным его источников, 25-летняя Ловато была выписана из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в минувшие выходные. О состоянии ее здоровья не сообщается.
Ловато была госпитализирована в конце июля. Как сообщал интернет-портал TMZ, Ловато не скрывала, что употребляла наркотики. При этом ранее певица заявляла, что в последние шесть лет она к ним не притрагивалась. Однако в воскресенье в своем Instagram Ловато признала, что не смогла самостоятельно преодолеть наркотическую зависимость и чуть не поплатилась за это жизнью.
Ловато, родившаяся в Альбукерке, записала семь студийных альбомов, последний из которых вышел в прошлом году. Ловато успешно снимается в кино и на телевидении, на ее счету серия наград, включая престижную премию MTV Video Music Awards и People's Choice Awards.
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