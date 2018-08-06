Разлучница подобралась к Петросяну через Степаненко

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«Как змея вползла»: помощница Петросяна втерлась в доверие к Степаненко 

Рамблер 2 часа назад
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую поклонники артиста называют причиной его развода, сначала работала с его супругой Еленой Степаненко. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По данным газеты, 29-летняя Брухунова — арт-менеджер по образованию, выпускница Московского университета искусства и культуры. Она переехала в Москву из Тулы, занималась фан-сайтом певца Авраама Руссо, а затем стала поклонницей шоу «Кривое зеркало».
В итоге Брухунова начала публиковать фотоотчеты с концертов, познакомилась с помощницей Петросяна, а затем стала администратором сайта Степаненко.
«Помню как Брухунова сюсюкала со Степаненко, когда вела только ее сайт. Тоже столько елея разливала. А Степаненко ей была нужна как трамплин для достижения цели. Как змея вползла к ней в доверие», — рассказала «КП» поклонница «Кривого зеркала» Алла.
Позже Брухунова начала заниматься сайтом самого Петросяна. С 2013 года ее стали замечать на деловых встречах артиста, а в 2014-м Петросян назначил ее художественным руководителем своего «Театра миниатюр».
Поклонники Петросяна обратили внимание, что Брухунова публикует в соцсетях фото в шубах, с сумками от Dior, Louis Vuitton и Chanel.
На прошлой неделе в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Степаненко подала к Петросяну иск о разделе совместно нажитого имущества. Сам юморист сначала назвал эту информацию недоразумением и отказался комментировать слухи о разводе. Позже адвокат Сергей Жорин рассказал «КП» о встречном иске Петросяна к Степаненко.
По словам юриста, Петросян попросил разделить имущество пополам, а Степаненко хочет получить «чуть ли не все». Жорин заявил, что уже около 15 лет супруги не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
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