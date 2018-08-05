Собчак пошла по стопам Волочковой

Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время отдыха в Италии . Пользователи обратили внимание, что Собчак использовала для снимка «фишку» Анастасии Волочковой — шпагат.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Авг 2018 в 4:05 PDT

«По стопам своей подруги — Волочковой», — написала @kovalainina.

«Я испугалась, что на аккаунт Волочковой забрела», — отметила @alsusal.

«Плагиаторша», — возмутилась @lar3692.

Многие подписчики пришли к выводу, что Собчак выполняет это упражнение лучше балерины.

«Круче Волочковой», — заявила @007jonidi

«Ну Ксения, Вы что, у Волочковой так нервный срыв будет, она просто не переживет эту красоту и что кто-то еще умеет делать шпагат, намного лучше и изящнее, чем она)», — добавила @sofialotusblomma.

Сама Собчак в комментарии к фото пояснила, что выполняет Хануманасану (продольный шпагат в йоге) — позу царя обезьян Ханумана.

Ранее интернет-пользователи пожаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку». В комментариях к одному из последних снимков они отметили, что растяжка у Волочковой — «супер», но «фотка выглядит вульгарно».