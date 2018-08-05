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Собчак пошла по стопам Волочковой
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Собчак пошла по стопам Волочковой 

Рамблер 16 часов назад
Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время отдыха в Италии. Пользователи обратили внимание, что Собчак использовала для снимка «фишку» Анастасии Волочковой — шпагат.
«По стопам своей подруги — Волочковой», — написала @kovalainina.
«Я испугалась, что на аккаунт Волочковой забрела», — отметила @alsusal.
«Плагиаторша», — возмутилась @lar3692.
Многие подписчики пришли к выводу, что Собчак выполняет это упражнение лучше балерины.
«Круче Волочковой», — заявила @007jonidi
«Ну Ксения, Вы что, у Волочковой так нервный срыв будет, она просто не переживет эту красоту и что кто-то еще умеет делать шпагат, намного лучше и изящнее, чем она)», — добавила @sofialotusblomma.
Сама Собчак в комментарии к фото пояснила, что выполняет Хануманасану (продольный шпагат в йоге) — позу царя обезьян Ханумана.
Ранее интернет-пользователи пожаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку». В комментариях к одному из последних снимков они отметили, что растяжка у Волочковой — «супер», но «фотка выглядит вульгарно».
Комментарии36
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