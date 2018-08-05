Ещё
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

«Сукачев — наш!»: в Сети поддержали музыканта в споре с Макаревичем о Крыме 

РИА Новости 2 часа назад
Пользователи соцсетей поддержали позицию музыканта Гарика Сукачева по Крыму.
Ранее Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что России в 2014 году следовало "купить Крым", чтобы не портить отношения с Киевом. Сукачев заочно возразил музыканту: он напомнил, что на полуострове всегда царили пророссийские настроения. "Крым — наш. Мы за него триста лет воевали", — заявил он.
"Настоящий мужик!", — поддержал Сукачева @Boyarin_Boroda.
"Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!", — присоединились в комментариях.
"Молодец, к сожалению, немногие так открыто выражают свою позицию", — написал один из пользователей твиттера.
"Сукачев — наш!", — пошутил @MaksimYartsev.
Некоторые комментаторы также усомнились в компетенции Макаревича делать подобные заявления.
"Объяснил популярно, почему Крым российский", — выразил свое мнение пользователь фейсбука.
"Гарика за высказывание, с которым согласны большинство россиян, стали уважать даже те, кто не разделяет, не понимает его творчество", — резюмировал @larisabor2014
Крым стал российским регионом после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. Тогда более 96 процентов избирателей Республики Крым поддержали идею вхождения в состав Российской Федерации. В Кремле неоднократно подчеркивали, что воссоединение Крыма с Россией прошло в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии83
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США103
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком71
Мать убивших отца сестер сделала заявление232
Путин сорвал наступление на Донбасс796
Петросян: гора с плеч свалилась109
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение