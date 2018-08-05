«Сукачев — наш!»: в Сети поддержали музыканта в споре с Макаревичем о Крыме

Ранее Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что России в 2014 году следовало "купить Крым", чтобы не портить отношения с Киевом. Сукачев заочно возразил музыканту: он напомнил, что на полуострове всегда царили пророссийские настроения. "Крым — наш. Мы за него триста лет воевали", — заявил он.

"Настоящий мужик!", — поддержал Сукачева @Boyarin_Boroda.

"Молодец, Гарик! Правильные книжки в детстве читал!", — присоединились в комментариях.

"Молодец, к сожалению, немногие так открыто выражают свою позицию", — написал один из пользователей твиттера.

"Сукачев — наш!", — пошутил @MaksimYartsev.

Некоторые комментаторы также усомнились в компетенции Макаревича делать подобные заявления.

"Объяснил популярно, почему Крым российский", — выразил свое мнение пользователь фейсбука.

"Гарика за высказывание, с которым согласны большинство россиян, стали уважать даже те, кто не разделяет, не понимает его творчество", — резюмировал @larisabor2014