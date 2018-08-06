Познер рассказал о тяжелых моментах жизни

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что в его жизни были тяжелые моменты, когда хотелось встать на колени и помолиться, но он этого «никогда не сделает».
«Были моменты в моей жизни очень тяжелые, психологически тяжелые, когда даже хотелось встать на колени и помолиться, но я этого никогда не сделаю (хотя слово «никогда» не следует употреблять), потому что если я это сделаю, то я стану другим человеком — это буду уже не я. Это будет какой-то другой человек», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
По его словам, это его «внутреннее устройство», кроме того, всегда есть люди, которые ему помогают.
Познер ранее уже высказывался о религии. Так, в прошлом году он попросил от патриарха, председателя Конституционного суда и главы российского государства «исчерпывающих разъяснений», нарушает ли он Уголовный кодекс России, заявляя, что он атеист.