Познер рассказал о тяжелых моментах жизни

Познер: Никогда не встану на колени помолиться

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что в его жизни были тяжелые моменты, когда хотелось встать на колени и помолиться, но он этого «никогда не сделает».

«Были моменты в моей жизни очень тяжелые, психологически тяжелые, когда даже хотелось встать на колени и помолиться, но я этого никогда не сделаю (хотя слово «никогда» не следует употреблять), потому что если я это сделаю, то я стану другим человеком — это буду уже не я. Это будет какой-то другой человек», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

По его словам, это его «внутреннее устройство», кроме того, всегда есть люди, которые ему помогают.