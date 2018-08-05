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Олимпийский чемпион угрожал метлой известному актеру
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На «Нашествии» произошла трагедия
На «Нашествии» произошла трагедия

Победитель «Тур де Франс» 1997 года арестован за вторжение к актёру Тилю Швайгеру 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ©Frank Hoermann globallookpress.com
Победитель престижной веломногодневки «Тур де Франс» 1997 гола, немец Ян Ульрих был арестован на Мальорке за вторжение к своем соотечественнику, известному актёру Тилю Швайгеру.
Как сообщает Deutsche Welle, актёр устроил вечернику у себя на участке, на которую вторгся его сосед Ульрих, перелезший через забор.
Отмечается, что причиной ареста стал тот факт, что велогонщик угрожал черенком от метлы как Швайгеру, так и его гостям.
Завершивший карьеру в 2007 году Ульрих в прошлом уже имел проблемы с законом, когда в 2015 году был условно осуждён за вождение в нетрезвом виде повлёкшее ДТП.
Помимо победы на «Большой петле» и «Вуэльте» в активе титулованного немецкого велосипедиста золото Олимпиалы 2000 года в Сиднее, а также три победы на чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что Гюльназ Бадыкова завоевала бронзу на чемпионате Европы по велоспорту на треке
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