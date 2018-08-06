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На Тиля Швайгера «организовали» нападение с метлой
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Победитель Tour de France напал с метлой на дом актера Тиля Швайгера 

ТК «Звезда»
Фото: imago / sportfotodienst / Globallookrpess
Известный немецкий велогонщик пролез через забор на участок к актеру и угрожал ему черенком от метлы.
Победитель самой престижной велогонки Le Tour de France 1997 года из Германии Ян Ульрих напал на актера Тиля Швайгера, передает издание DW.
Отмечается, что актер и спортсмен обладают домами по соседству на Мальорке. Так, в один день Тиль Швайгер решил устроить вечеринку, что не понравилось его соседу. Музыка играла слишком громко, и это мешало Ульриху отдыхать.
Тогда он перелез через забор и, угрожая черенком от метлы, набросился на актера.
Вскоре на место инцидента прибыла полиция и арестовала первого и единственного в истории чемпиона «Тур де Франс» из Германии.
Швайгер отметил, что за последние годы Ульрих сильно переменился в худшую сторону и что более он не желает приходиться спортсмену другом.
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