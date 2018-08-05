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Поцелуй Топалова и Лазарева взорвал интернет
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Поцелуй Топалова и Лазарева взорвал интернет 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Певец Влад Топалов опубликовал на своей странице скандальное фото со своим давним другом — артистом Сергеем Лазаревым, которое было сделано во время одного из совместных мероприятий.
Топалов заранее извинился перед другом за выбор фото, зная, что он будет беситься. Однако, Влад заметил, что именно этот снимок передает его эмоции, которые вызывает дружбы с Лазаревым. Топалов не побоялся признаться, что любит друга и считает его хорошим отцом.
В ответ Лазарев сделал репост фотографии на свою страницу в Инстаграме и поздравил с важным событием — будущей свадьбой. Лазарев назвал Топалова "младшим братиком" и добавил, что очень им гордится и обнимает. "Группа Smash! — Forever!" — написал Лазарев и обратился к подписчикам с вопросом, какой была их любимая песня группы "Smash!".
Поклонники обрадовались, что две звезды снова стали близки, и попросили артистов записать совместный дуэт.
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