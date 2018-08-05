Поцелуй Топалова и Лазарева взорвал интернет

Певец Влад Топалов опубликовал на своей странице скандальное фото со своим давним другом — артистом Сергеем Лазаревым , которое было сделано во время одного из совместных мероприятий.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 3 Авг 2018 в 2:00 PDT Топалов заранее извинился перед другом за выбор фото, зная, что он будет беситься. Однако, Влад заметил, что именно этот снимок передает его эмоции, которые вызывает дружбы с Лазаревым. Топалов не побоялся признаться, что любит друга и считает его хорошим отцом.

В ответ Лазарев сделал репост фотографии на свою страницу в Инстаграме и поздравил с важным событием — будущей свадьбой. Лазарев назвал Топалова "младшим братиком" и добавил, что очень им гордится и обнимает. "Группа Smash! — Forever!" — написал Лазарев и обратился к подписчикам с вопросом, какой была их любимая песня группы "Smash!".

Поклонники обрадовались, что две звезды снова стали близки, и попросили артистов записать совместный дуэт.