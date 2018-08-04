Отомстила. Ани Лорак избавилась от обручального кольца

Ани Лорак не простила измену мужу: певица сняла обручальное кольцо с пальца

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырёх лет романа. В браке у пары родилась дочь София. Казалось, пара счастлива. Но на днях журналисты издания Super опубликовали видео, на котором предприниматель был запечатлен в караоке-баре с киевлянкой Яной Беляевой (девушка занимается продажей одежды в инстаграм). На тот момент Лорак находилась на музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.

Пользователи Сети встали на сторону Ани Лорак.

"Удивляет то, как можно было позорить Каролину на все СНГ, хочешь гулять-гуляй но что бы никто не видел. А не мужчина а тряпка! А к восточному менталитету это не имеет ни какого отношения", "Чего не хватало, умница, красавица, талант, в конце концом Ани— опора и достаток семьи, ценит семейные отношения, правильно говорят, что мужик думает не головой, а пульсом, что ниже головы. Дурак!", — возмущаются поклонницы певицы.

Сама Лорак никак не комментировала появившееся видео. А сегодня она опубликовала снимок, на котором она предстала во весь рост. Внимательные пользователи Сети заметили, что девушка сняла роскошное обручальное кольцо, с которым раньше не расставалась.