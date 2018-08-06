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«Крайне серьезно отношусь к этой почести»
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Сигал заявил, что серьезно относится к назначению в МИД России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Американский актер Стивен Сигал заявил, что крайне серьезно относится к назначению специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и надеется на стремление к миру.
"Я глубоко польщен, для меня это большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Я надеюсь, что мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я крайне серьезно отношусь к этой почести", — написал Сигал в Twitter.
Ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.
Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН.
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