Сигал заявил, что серьезно относится к назначению в МИД России

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Американский актер Стивен Сигал заявил, что крайне серьезно относится к назначению специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и надеется на стремление к миру. "Я глубоко польщен, для меня это большая честь быть назначенным в качестве специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Я надеюсь, что мы сможем добиваться мира, гармонии и позитивных результатов в мире. Я крайне серьезно отношусь к этой почести", — написал Сигал в Twitter. Ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее. Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН