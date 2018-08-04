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Певицу Сашу выгнали из отеля в Турции
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Певицу Сашу выгнали из отеля в Турции 

Рамблер 29 минут назад
Фото: Instagram
Российская певица Саша Градива рассказала, какими проблемами для нее обернулась просьба к администрации турецкого пятизвёздочного отеля починить неисправный кондиционер, сообщает Стархит.
«Понимаете, у меня у мамы сахарный диабет, постоянно скачет давление. Ей жара в принципе противопоказана. Когда я начала выяснять, в чем проблема, мне сказали, что никаких неполадок нет, и кондиционеры работают нормально. Но разве это можно назвать нормальным, если все люди вокруг буквально обливались потом? Я отдала за путевку полмиллиона рублей, и ради чего?» — поделилась она.
Просьбы починить кондиционер в номере также действия не возымели. «Тогда я попросила позвонить в туристическое агентство, в посольство России или США, так как имею двойное гражданство, но и тут они мне отказали», — сообщила певица.
Она также отметила, что ее матери от пережитых волнений стало плохо. Но врача ей так и не вызвали. По ее словам, в итоге их буквально выгнали.
«За нами приехал трансфер и отвёз в другой отель. Вы бы его видели! Это какой-то кошмар. Крошечный мотель, мне кажется, у него даже и звёзд-то нет», — рассказала певица.
Теперь артистка продумывает свои дальнейшие действия, не исключено, что она будет судиться с туроператором.
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