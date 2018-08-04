В Греции напали на российскую блогершу 

Российская блогерша Любовь Сидоркина оказалась в центре конфликта в ночном клубе Palm beach club в Греции. На Крит ее друзья приехали для съёмок проекта на YouTube, сообщает телеграм-канал Mash.
Вначале, приехав в клуб, компания выяснила отношения с пьяными туристами, впрочем, ситуация была быстро улажена.
Затем к компании подошел охранник клуба и стал выгонять одного из друзей девушки. Его жена пыталась понять, в чем дело, но охранник нанес ей удар головой, сломав девушке нос.
Прибывшая по вызову россиян полиция предпочла не вмешиваться в инцидент. Полицейские, поговорив с администрацией заведения, уехали.
«Так же почти поступили в больнице: врачи не зафиксировали травмы и тупо приложили к травме лёд. Ребята поехали в другую больницу, там помогли, но опять-таки не зафиксировали побои», — пишет паблик.
Теперь россияне пытаются добиться помощи от Посольства России в Греции.