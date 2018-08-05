Белорусский рок-музыкант умер перед концертом

Лидер советской и белорусской рок-группы Neuro Dubel Александр Куллинкович умер на 47-м году жизни. Причиной смерти стала недолеченная пневмония, сообщает местный портал tut.by.

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