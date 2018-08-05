Ещё
Белорусский рок-музыкант умер перед концертом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусский рок-музыкант умер перед концертом 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Neuro Dubel
Лидер советской и белорусской рок-группы Neuro Dubel Александр Куллинкович умер на 47-м году жизни. Причиной смерти стала недолеченная пневмония, сообщает местный портал tut.by.
«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу… Кончился наш "Нейро Дюбель"», — рассказал барабанщик Андрей Степанюк.
В субботу, 4 августа, коллектив должен был выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском.
Прощание состоится 5 августа, сообщается на сайте Neuro Dubel.
Последние новости
Она встанет в позу бесплатно: как тренер Мадонны развлекается в Москве Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сработали на укрепление России»64
«Он чтил традиции и охотился за кавказцами»80
Украинцы потеряли Порошенко543
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна15
В семье Чумакова произошла трагедия
Видео
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
01:48
Появилось видео побега малыша в подгузниках из детсада
Общество С детьми
00:23
Москву смутила неспособность США хранить тайны
Ближний Восток В мире
00:30
Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
Гаджеты Наука и техника
00:47
Петросян подал встречный иск к Степаненко
Шоу-бизнес
04:07
МИД России подсчитал «накаты» США
Политика Статьи
01:10
«Моджахеды боялись его»: как сбили полковника Руцкого
Армия Статьи
03:43
Санкции за пастора: чем турки ответили США
В мире Статьи
00:47
Петросян впервые высказался о разрыве с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение