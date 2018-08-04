Лидер рок-группы скончался в день концерта

Белоруссии скончался лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович, сообщает TUT.BY . Ему было 46 лет.

По данным издания, причиной смерти стала недопеченная пневмония. Накануне музыкант был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу…» — рассказал барабанщик группы Андрей Степанюк.

Сегодня «Нейро Дюбель» должен был выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском

Александр Кулинкович (Куллинкович) создал свою группу в 1989 году. История ее названия довольно забавна. Оно якобы было придумано по аналогии с «Sex Pistols». Вместо пистолета здесь появился дюбель, а слово «нейро» тогда слишком часто звучало в жизни музыканта, ему пришлось пройти лечение в нейрохирургическом отделении. Группа выпустила около 16 альбомов и сняла множество клипов, исполняя песни как на русском, так и на белорусском языке.