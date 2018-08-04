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Лидер рок-группы скончался в день концерта
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Лидер рок-группы скончался в день концерта 

Рамблер 36 минут назад
Фото: © vk.com/id98625448
В Белоруссии скончался лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович, сообщает TUT.BY. Ему было 46 лет.
По данным издания, причиной смерти стала недопеченная пневмония. Накануне музыкант был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.
«В среду у нас была репетиция. Он отлично выглядел и хорошо себя чувствовал. А вчера его увезли в больницу…» — рассказал барабанщик группы Андрей Степанюк.
Сегодня «Нейро Дюбель» должен был выступать на фестивале «Рок за Бобров» под Минском.
Александр Кулинкович (Куллинкович) создал свою группу в 1989 году. История ее названия довольно забавна. Оно якобы было придумано по аналогии с «Sex Pistols». Вместо пистолета здесь появился дюбель, а слово «нейро» тогда слишком часто звучало в жизни музыканта, ему пришлось пройти лечение в нейрохирургическом отделении. Группа выпустила около 16 альбомов и сняла множество клипов, исполняя песни как на русском, так и на белорусском языке.
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