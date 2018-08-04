Петросян впервые высказался о разрыве с женой

«Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», — цитирует его слова «Стархит».

О разводе Петросяна и Степаненко стало известно недавно. Иск в Хамовнический суд на раздел имущества подала Степаненко, ставшая инициатором развода. Степаненко претендует на 80% совместно нажитого имущества, составляющего 1,5 миллиарда рублей.

Супруги прожили вместе около тридцати лет. У пары 6 квартир в центре Москвы , две дачи, несколько автомобилей.

По словам адвоката Александра Добровинского, если пара не заключала брачный контракт, все, что было приобретено в законном браке, будет разделено пополам.

Однако если денежные средства, на которые приобретались активы в браке, были заработаны до его заключения, то делить имущество будут по другой схеме.