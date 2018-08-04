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Петросян впервые высказался о разрыве с женой
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Петросян впервые высказался о разрыве с женой 

Рамблер 1 час назад
Юморист Евгений Петросян заявил, что очень надеется сохранить теплые взаимоотношения с Еленой Степаненко после развода.
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«Определенный этап совместной жизни завершен, но взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество между мною и Еленой Григорьевной, очень надеюсь, сохранятся», — цитирует его слова «Стархит».
О разводе Петросяна и Степаненко стало известно недавно. Иск в Хамовнический суд на раздел имущества подала Степаненко, ставшая инициатором развода. Степаненко претендует на 80% совместно нажитого имущества, составляющего 1,5 миллиарда рублей.
Супруги прожили вместе около тридцати лет. У пары 6 квартир в центре Москвы, две дачи, несколько автомобилей.
По словам адвоката Александра Добровинского, если пара не заключала брачный контракт, все, что было приобретено в законном браке, будет разделено пополам.
Однако если денежные средства, на которые приобретались активы в браке, были заработаны до его заключения, то делить имущество будут по другой схеме.
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