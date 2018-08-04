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В семье Чумакова произошла трагедия
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В семье Чумакова произошла трагедия 

Дни.ру 31 минуту назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Алексей Чумаков стал гостем программы Бориса Кочевников "Судьба человека". На шоу певец рассказал, что до сих пор переживает смерть мамы.
В смерти мамы артист винит стоматолога. Врач занес женщине гепатит через грязные инструменты. Из-за этого у мамы артиста начал развиваться цирроз. Семья слишком поздно осознала, насколько серьезно больна женщина.
Певец показал родительницу столичным медикам, когда у нее уже начались кровотечения. "Маму привезли в Москву на каталке. Она уже не могла ходить сама, меня почти не узнавала. Врачи давали ей полгода, но она еще долго боролась", — рассказал Чумаков.
В тот период артист не встречался с друзьями, он всегда был готов отвезти маму в больницу, если ей станет хуже. "Приступы случались несколько раз, но врачи спасали ее. После одного из последних приступов мне позвонил доктор, сказал, что все, жить ей осталось не больше трех дней. Собственно, через три дня она и умерла", — поделился горькими воспоминаниями артист.
Сейчас Алексей верит, что его мама обрела покой. А в своей дочери Амелии он видит черты самого родного человека.
"Амелия — точная копия моей мамы. Я христианин, но свято верю в переселение душ. Я знаю, что моя мама после смерти переродилась. Хочется верить, что она переродилась в нашу Амелию", — отметил музыкант.
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