В семье Чумакова произошла трагедия 

В смерти мамы артист винит стоматолога. Врач занес женщине гепатит через грязные инструменты. Из-за этого у мамы артиста начал развиваться цирроз. Семья слишком поздно осознала, насколько серьезно больна женщина.

Публикация от Алексей Чумаков (@alexchumakoff) 15 Ноя 2017 в 4:09 PST

В тот период артист не встречался с друзьями, он всегда был готов отвезти маму в больницу, если ей станет хуже. "Приступы случались несколько раз, но врачи спасали ее. После одного из последних приступов мне позвонил доктор, сказал, что все, жить ей осталось не больше трех дней. Собственно, через три дня она и умерла", — поделился горькими воспоминаниями артист.