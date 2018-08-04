Вероломная Степаненко обвела Петросяна вокруг пальца

Развода потребовала именно юмористка. "Она, в общем-то, и подала иск в суд о расторжении брака и раздела имущества", — сообщил Жорин.

Петросяна действия супруги, с которой он жил и работал три десятка лет удивили. Звезда "Смехопанорамы" хотел уладить семейные дела мирно и не выносить дрязги на публику. Юморист предложил своей супруге половину совместно нажитого имущества, при этом что забрать себе выбирала бы Елена, а Евгению достались бы остатки.

Однако Степаненко странно повела себя и отклонила варианты, которые предлагали представители Петросяна. Когда юмористке назначили очередную встречу, она и вовсе пошла на хитрость, передает РЕН ТВ

"В этот день Елена Степаненко написала, что у нее болит голова и она не может приехать", — пояснил Жорин.

А через несколько дней Петросян и его команда узнали, что перед назначенной встречей Степаненко подала иск в суд.

"Фактически морочила нам голову. Обратилась в суд и просит там большую часть совместно нажитого имущества оставить себе", — отметил адвокат.

Жорин обвинил юмористку в вероломстве.

"В иске Степаненко указала адрес своего проживания, а не совместного. Евгений Ваганович там почту не получает. Может быть, она хотела провести процесс без участия Петросяна", — заявил правозащитник.