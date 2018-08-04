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Петросяна уличили в подлости
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Петросяна уличили в глупости и подлости 

Рамблер 1 час назад
Участник программы «Аншлаг» юморист Николай Лукинский рассказал, что окружение Евгения Петросяна и Елены Степаненко еще несколько месяцев назад знало об ухудшившихся отношениях супругов и их предстоящем разводе, сообщает «URA.RU».
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По мнению Лукинского, прокомментировавшего споры супругов, правильнее было бы отдать Степаненко большую часть совместно нажитого имущества.
«В браке муж и жена на совершенно разных условиях. Отдай все жене, если ты настоящий мужчина. Я бы отдал. На самом деле глупость и подлость — бросать жену», —сказал он.
Лукинский не исключил, что причиной расставания стала измена. Как пишут СМИ, не исключено, что причина расставания супругов в романе Петросяна с его 29-летней ассистенткой Татьяной Брухуновой.
О разводе Петросяна и Степаненко стало известно недавно. Иск в суд на раздел имущества подала Степаненко, ставшая инициатором развода. Степаненко претендует на 80% совместно нажитого имущества, составляющего 1,5 миллиарда рублей.
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