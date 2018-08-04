«Спросила свой организм»: что делала Степаненко перед разводом

Эстрадная исполнительница комического жанра Елена Степаненко разводится: она подала иск о расторжении брака с мужем и многолетним партнером по сцене, Евгением Петросяном , и планирует начать делить совместно нажитое имущество в Хамовническом суде — первые слушания назначены на понедельник, 6 августа. Распад — а точнее, увлекательный процесс раздела имущества одной из самых известных пар России вызвал горячий отклик в сердцах у всех жителей страны.

Дело в том, что с начала этого года российская публика, не ожидая печального исхода в виде раздела квартир и антиквариата, пристально следила за изменениями во внешности Елены Степаненко.

В марте 2018-го, за месяц до своего 65-летия, Елена Степаненко появилась перед зрителями телеканала «Россия 1» с программой «Веселая, красивая» в совершенно обновленном образе.

Артистка казалась похудевшей на десяток размеров. Позже выяснилось, что за короткое время она сбросила 45 кг.

Резкие изменения в объемах артистки обеспокоили пользователей соцсетей — у самой Елены Степаненко нет аккаунта ни в одной из них, но это не помешало ее поклонникам переживать за ее внешность. Если раньше артистка комического жанра отличалась несколько крупными формами — что, безусловно, на сцене было большим плюсом, — то, появившись в новой программе «Веселая, красивая», она озадачила поклонников существенным уменьшением объемов. Которое для ее артистической карьеры было далеко не самым необходимым.

Поклонники артистки обеспокоились ее здоровьем, уж слишком резкой оказалась перемена. Пользователи соцсетей были недовольны: им казалось, что Елене Степаненко было совершенно незачем так худеть (точнее, стройнеть — позже она говорила, что это слово кажется ей более уместным). «Сильная худоба не придала ей шарма. Видимо, там что-то серьезное произошло. Либо в здоровье, либо в отношениях», — так отзывались фанаты артистки о ее новом имидже.

Тем не менее, сама Елена Степаненко, кажется, была рада своему новому образу и с удовольствием рассказывала СМИ о секретах своей диеты. Впрочем, диеты никакой, как она утверждала, не было.

«Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли, — говорила Елена Степаненко в интервью журналу StarHit в апреле 2018-го. — Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем».

О своей диете Елена Степаненко рассказала и в инстаграме — правда, не своем, потому что собственного аккаунта у нее нет. 31 мая Евгений Петросян выложил в своем инстаграме видеоролик, в котором его супруга излагает основополагающие принципы своей диеты. А ест она все, так что если у вас есть соблазн кликнуть на ссылку «Елена Степаненко похудела, потому что не ела эти три продукта…», не делайте этого.

Похудеть Елена Степаненко пыталась довольно давно. Как писал StarHit, «артистка много лет подряд признавалась, что регулярно (правда, не всегда успешно) борется с лишним весом». Издание сообщало, что Степаненко избавилась от 28 килограммов еще четыре года назад, однако «тогда было заметно, что вес ушел, но кардинальные изменения внешности произошли именно сейчас».