Степаненко намерена забрать у Петросяна все

Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из ближайшего окружения артистов.
"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, — сказал собеседник агентства. — Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей".
Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 мск.
В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, который отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова будет представлять интересы Степаненко.