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Степаненко намерена забрать у Петросяна все
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Источник: Степаненко требует от Петросяна более 80% совместно нажитого имущества 

ТАСС 1 час назад
Фото: e-petrosyan.ru
Елена Степаненко просит Хамовнический суд Москвы расторгнуть брак с артистом Евгением Петросяном и взыскать с супруга более 80% совместно нажитого имущества. Об этом ТАСС сообщил источник из ближайшего окружения артистов.
"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности. Общая сумма заявленных в иске требований составляет более чем 80% от всего совместно нажитого имущества, — сказал собеседник агентства. — Общий объем совместно нажитого имущества составляет 1,5 млрд рублей".
>> Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Ранее сообщалось, что рассмотрение иска Степаненко к Петросяну о разделе совместно нажитого имущества назначено в Хамовническом суде Москвы на 6 августа в 10:50 мск.
В суде интересы Петросяна будет защищать адвокат Сергей Жорин, который отказался от комментариев. Адвокат Елена Забралова будет представлять интересы Степаненко.
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