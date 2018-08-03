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Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
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Российскую певицу с матерью-инвалидом и ребенком выкинули из отеля в Турции 

Дни.ру 1 час назад
Популярная певица Саша вместе с родными отправилась на отдых в жаркую страну. По словам артистки, с проблемами семья столкнулась сразу по прибытии в гостиницу.
Исполнительница попыталась заселиться в отель курортного города Сиде вместе с маленькой дочкой и мамой, страдающей сахарным диабетом. Но обычная процедура обернулась скандалом.
По словам Саши, в гостинице были проблемы с кондиционированием. Однако администрация это отрицала.
"Все люди ходят потеют, даже двухлетний ребенок потеет", — цитирует певицу РЕН ТВ.
При этом заселение в номер растянулось на четыре часа. Все это время семья артистки находилась в лобби.
Более того, туристке не разрешили позвонить в посольства России и США (ее творчество популярно и в Соединенных Штатах — прим. ред.). Саша рассказала, что ей даже не дали телефон, поскольку со своего она позвонить не могла.
При этом маме знаменитости становилось хуже, она начала нервничать и пить таблетки. "Я вижу, что она чувствует себя плохо. Я знаю, она начинает потеть, начинает задыхаться, у нее кружится голова", — поведала Саша. Но в гостинице отказались вызывать врача. Артистку всеми способами выдворяли из гостиницы.
Представители турфирмы нашли вариант, чтобы семья могла перебраться в другую гостиницу, однако специальный трансфер не был организован. Но хамское отношения не кончилось даже за пределами недружелюбного отеля.
"Вчера, пока нас везли, водитель был явно нервный. Когда он открыл багажник, он просто выбросил наши сумки и мамину инвалидную коляску. У меня разбился телефон", — поделилась певица.
Саша намерена обратиться в полицию. При этом ситуация с заселением в другой отель решена не была.
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