Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна

Что известно о молодой любовнице 72-летнего Петросяна

Юмориста Евгения Петросяна часто видят в компании молодой особы. Как сообщают СМИ, артиста очаровала его помощница Татьяна Брухунова.

Девушке всего 29 лет, разница в возрасте с юмористом — 43 года. В столицу она приехала из Тулы.

Брухунова училась в Московском государственном университете культуры и искусств (сегодня он называется МГИК) на факультете менеджмента. Сразу после вуза пришла работать в театр Петросяна. Наставником Татьяны несколько лет был директор артиста. В 2016 году мужчины не стало, и его место заняла молодая воспитанница.

Судя по страничке в соцсети, Татьяна отдает предпочтение необычным, ярким нарядам. Учитывая, что у девушки идеальная фигура, она вполне может себе позволить экспериментировать со стилем.

Дополняют яркий и оригинальный образ Брухуновой очки. Татьяна практически не носит линзы. Очки делают ее необычайно стильной и деловой.

Неравнодушна Татьяна и к животным. Собаки, кошки, козы или дельфины — не важно. Брухунова позирует рядом с ними с яркой, искренней улыбкой. Видимо, Евгению Вагановичу крупно повезло, в современном мире очень сложно встретить столь яркую и улыбчивую девушку.