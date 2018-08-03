Кинчев резко отреагировал на скандал с «Нашествием»

Лидер «Алисы» высказался об отказавшихся от участия в «Нашествии» группах

Кинчев на вопрос о том, почему некоторые начинающие группы отказались ехать на «Нашествие» из-за Министерства обороны, заявил, что «этим продюсерские ансамбли (…) все занимаются», так как являются «сиюминутным событием», которое «сегодня есть, завтра — о нем забыли», передает РЕН ТВ

Он отметил, что каждый сам выбирает, для чего ехать на «Нашествие». Музыкант добавил, что военная техника, против которой выступили некоторые исполнители, ему не мешает.

«То, что озвучил император Александр III, то на самом деле и есть правдой земли русской. Союзники одни — флот и армия у России, поэтому пусть будет хорошая, сильная армия и хороший, сильный флот», — сказал Кинчев.

Ранее группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и певица Монеточка отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие», выступив против демонстрации на нем военной техники.