Билан развеселил Сеть новым клипом

Сейчас в Сети все обсуждают новый клип Димы Билана (36)! Вчера артист и певица Polina выпустили клип на песню «Пьяная свадьба», и всего за сутки набрали 1 320 000 просмотров. Клип о провинциальной свадьбе 90-х: с алкоголем, леопардовым принтом и химической завивкой у гостей, драками в конце торжества и тамадой с конкурсами.
В эпизодах появляются Лолита Милявская в роли сотрудницы ЗАГСа, Наташа Королева (45) в роли Наташи Королевой, Юлия Аут (48) в роли матери жениха, Александр Гудков (35) в роли гопника и Мария Миногарова (29) в качестве ревнивой бывшей. Кстати, видеозапись была обработана таким образом, что создается ощущение просмотра видеозаписи из 90-х годов, сделанной на VHS-кассету.
А идея принадлежит сценаристу Гудкову, который не только снялся в клипе, но и помогал его придумывать — вместе с Екатериной Кононенко, Дашей Чарушей и ее мужем, режиссером Ильей Найшуллером.
Сам певец в полном восторге от результата: «Я благодарен всем-всем-всем, кто принял участие в создании этой большой истории! Я вас обожаю невероятно! Это новая история новых парадигм в музыкальных видео фильмах! Ура, товарищи!» (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
В Сети уверены, что клип переплюнет «Экспонат», который за два с половиной года посмотрели 130 миллионов раз, «В Питере — пить», набравший более 65 миллионов просмотров за два года, а также «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова (за 3 месяца более 40 миллионов просмотров).