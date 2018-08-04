Билан развеселил Сеть новым клипом

Дима Билан выпустил новый клип. И это очень смешно!

Сейчас в Сети все обсуждают новый клип Димы Билана (36)! Вчера артист и певица Polina выпустили клип на песню «Пьяная свадьба», и всего за сутки набрали 1 320 000 просмотров. Клип о провинциальной свадьбе 90-х: с алкоголем, леопардовым принтом и химической завивкой у гостей, драками в конце торжества и тамадой с конкурсами.

А идея принадлежит сценаристу Гудкову, который не только снялся в клипе, но и помогал его придумывать — вместе с Екатериной Кононенко, Дашей Чарушей и ее мужем, режиссером Ильей Найшуллером

Сам певец в полном восторге от результата: «Я благодарен всем-всем-всем, кто принял участие в создании этой большой истории! Я вас обожаю невероятно! Это новая история новых парадигм в музыкальных видео фильмах! Ура, товарищи!» (Орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).