Ещё
Каменских срочно госпитализировали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Настя Каменских госпитализирована 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Певица опубликовала кадры из больницы, чем сильно встревожила своих поклонников. Она рассказала, что пять дней назад получила серьезное отравление и занялась самолечением, что только усугубило ситуацию. Артистка была вынуждена обратиться к врачам, которые положили ее в больницу и назначили капельницы.
«Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет. И, в конце концов, я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу», — высказалась Настя.
Поклонники посочувствовали певице. Многие признались, что тоже не раз оказывались в подобной ситуации, так как к врачам обычно обращаются в последнюю очередь.
Настя Каменских впервые заговорила о беременности и личной жизниНедавно певица начала свою сольную карьеру, а дуэт с Потапом поставила на паузу. Уже давно ходят слухи о беременности артистки и о том, что она вышла замуж и на днях девушка решила внести ясность. Она рассказала, как обстоят дела на самом деле.
Напомним, что в прошлом году Каменских перестала выступать в дуэте с Потапом и занялась сольным творчеством. Этой зимой она много времени провела в Америке и даже спровоцировала слухи о тайной свадьбе с коллегой, но они оказались неправдивыми. Однако недавно певица вышла в свет и похвасталась роскошным кольцом, а также обмолвилась, что оно обручальное. Теперь поклонники гадают, кто стал ее избранником.
Teleprogramma.pro: последние новости
На Эдгарда Запашного во время выступления напала тигрица Ольга Бузова купила хлебозавод Поклонники Цискаридзе поздравляют танцора со свадьбой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»122
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери80
В метро обнаружили предвестника суперэпидемии17
Петросян отреагировал на сообщения об иске жены13
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью818
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение