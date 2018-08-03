Каменских срочно госпитализировали

Настя Каменских госпитализирована

Певица опубликовала кадры из больницы, чем сильно встревожила своих поклонников. Она рассказала, что пять дней назад получила серьезное отравление и занялась самолечением, что только усугубило ситуацию. Артистка была вынуждена обратиться к врачам, которые положили ее в больницу и назначили капельницы.

«Мне становилось все хуже и хуже. Тошнило еще больше, чаще бегала в туалет. И, в конце концов, я пришла в больницу, мне тут же поставили капельницу. Поэтому я советую всем: не затягивайте, обращайтесь к специалистам сразу», — высказалась Настя.

Поклонники посочувствовали певице. Многие признались, что тоже не раз оказывались в подобной ситуации, так как к врачам обычно обращаются в последнюю очередь.

Настя Каменских впервые заговорила о беременности и личной жизниНедавно певица начала свою сольную карьеру, а дуэт с Потапом поставила на паузу. Уже давно ходят слухи о беременности артистки и о том, что она вышла замуж и на днях девушка решила внести ясность. Она рассказала, как обстоят дела на самом деле.

Напомним, что в прошлом году Каменских перестала выступать в дуэте с Потапом и занялась сольным творчеством. Этой зимой она много времени провела в Америке и даже спровоцировала слухи о тайной свадьбе с коллегой, но они оказались неправдивыми. Однако недавно певица вышла в свет и похвасталась роскошным кольцом, а также обмолвилась, что оно обручальное. Теперь поклонники гадают, кто стал ее избранником.