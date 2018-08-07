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Помощницу Петросяна заподозрили в беременности
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СМИ: 29-летнюю помощницу Петросяна заподозрили в беременности от юмориста 

ТК «Звезда»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Данная версия пока не нашла официального подтверждения, однако, как сообщается в материале газеты, об этом якобы проговорилась мать девушки в ее родном городе.
Поводом для развода знаменитых юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко могла стать беременность 29-летней помощницы артиста по имени Татьяна. Такую версию озвучивает «Комсомольская правда».
Данная версия пока не нашла официального подтверждения, однако, как сообщается в материале газеты, бывшие соседи девушки в ее родном городе уверены именно в этой причине разлада. По их словам, о беременности помощницы Петросяна об артиста якобы проговорилась ее мать.
«Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — цитирует издание одного из знакомых матери помощницы юмориста.
О биографии 29-летней девушки известно не слишком много. Она выросла в интеллигентной семье и получила высшее образование в Москве, овладев специальностью арт-менеджера, какое-то время вела сайты Петросяна и Степаненко, помогала директору коллектива, а после сама заняла его место.
Ранее стало известно, что известная юмористка Елена Степаненко подала иск о разделе имущества супругов в отношении своего мужа Евгения Петросяна. Позже артист подал ответный иск о расторжении брака со Степаненко. Шестого августа суд перевел рассмотрение дела в закрытый режим.
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