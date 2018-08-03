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Петросян и Степаненко 15 лет не живут вместе
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Петросян и Степаненко 15 лет не живут вместе 

Дни.ру 15 часов назад
Фото: Дни.ру
Адвокат Евгения Петросяна — Сергей Жорин отмечает, что вопрос о разводе его клиента с супругой назрел уже давно. Евгений Ваганович пытался решить его мирным путем, через загс.
Жорин отмечает, что Петросян не живет под одной крышей с женой Еленой Степаненко уже более 15 лет. Адвокат уверяет, что артисты очень дружны и продолжают сотрудничать в творческом плане, поэтому ситуация с иском выглядит очень странной.
Поведение Степаненко юристу кажется очень нелогичным. Ведь изначально пара договорилась о подписании мирового соглашения. Однако в назначенный день супруга Петросяна на встречу не пришла, сославшись на недомогание. А после стало известно, что за пару дней до этого события Елена обратилась в суд для раздела совместно нажитого имущества. На кону порядка 1,5 миллиарда рублей, которые юмористы будут делить между собой. Интересы Елены Григорьевны в суде будет представлять адвокат Елена Забралова.
"Мой подопечный Евгений Ваганович предложил Степаненко поделить все поровну, несмотря на то, что Петросян на протяжении всей их совместной жизни являлся и является основным источником дохода. Но Елена Григорьевна почему-то считает, что ей должна достаться большая часть. Наша основная цель — добиться того, чтобы суд поделил нажитое имущество поровну", — рассказал StarHit Сергей Жорин.
Напомним, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском к супругу о разводе и разделе имущества примерно на один миллиард рублей. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.
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