Петросян и Степаненко 15 лет не живут вместе

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин отмечает, что вопрос о разводе его клиента с супругой назрел уже давно. Евгений Ваганович пытался решить его мирным путем, через загс.

Жорин отмечает, что Петросян не живет под одной крышей с женой Еленой Степаненко уже более 15 лет. Адвокат уверяет, что артисты очень дружны и продолжают сотрудничать в творческом плане, поэтому ситуация с иском выглядит очень странной.

Поведение Степаненко юристу кажется очень нелогичным. Ведь изначально пара договорилась о подписании мирового соглашения. Однако в назначенный день супруга Петросяна на встречу не пришла, сославшись на недомогание. А после стало известно, что за пару дней до этого события Елена обратилась в суд для раздела совместно нажитого имущества. На кону порядка 1,5 миллиарда рублей, которые юмористы будут делить между собой. Интересы Елены Григорьевны в суде будет представлять адвокат Елена Забралова

"Мой подопечный Евгений Ваганович предложил Степаненко поделить все поровну, несмотря на то, что Петросян на протяжении всей их совместной жизни являлся и является основным источником дохода. Но Елена Григорьевна почему-то считает, что ей должна достаться большая часть. Наша основная цель — добиться того, чтобы суд поделил нажитое имущество поровну", — рассказал StarHit Сергей Жорин.

Напомним, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском к супругу о разводе и разделе имущества примерно на один миллиард рублей. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.