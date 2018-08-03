Ещё
Петросян отреагировал на сообщения об иске жены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петросян отреагировал на сообщения об иске жены 

Рамблер 1 час назад
Юморист Евгений Петросян назвал недоразумением новости о разделе имущества с его супругой, артисткой Еленой Степаненко. Об этом сообщает агентство «Москва».
>> Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Петросян подчеркнул, что не слышал об иске. Комментировать информацию о возможном разводе он отказался.
«Какая вам разница, что у меня происходит?» — возмутился юморист.
Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Степаненко подала к Петросяну иск о разделе совместно нажитого имущества. Заявление было подано 4 июля, рассмотрят его 6 августа.
Слухи о разводе пары появлялись еще в 2011 году. Петросян и Степаненко эту информацию опровергали. Юморист рассказывал, что они венчались и ни разу не поссорились за 25 лет совместной жизни.
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудник «Роскосмоса» передал НАТО данные о «Кинжале»122
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери80
В метро обнаружили предвестника суперэпидемии17
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью818
Соловьев призвал готовиться к удару США563
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
03:55
Хачатурян в день смерти хотел сделать подарок дочери
Происшествия
01:08
Так не договаривались: Москва недовольна Арменией
Политика В мире
00:42
Роковая ошибка: почему в ЦАР погибли россияне
Происшествия Статьи
01:00
Фриске обрушилась на Малахова
Шоу-бизнес
00:50
Внезапное исчезновение Меркель вызвало панику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение