Петросян отреагировал на развод

Петросян отреагировал на сообщения об иске жены

Петросян подчеркнул, что не слышал об иске. Комментировать информацию о возможном разводе он отказался.

«Какая вам разница, что у меня происходит?» — возмутился юморист.

Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Степаненко подала к Петросяну иск о разделе совместно нажитого имущества. Заявление было подано 4 июля, рассмотрят его 6 августа.

Слухи о разводе пары появлялись еще в 2011 году. Петросян и Степаненко эту информацию опровергали. Юморист рассказывал, что они венчались и ни разу не поссорились за 25 лет совместной жизни.