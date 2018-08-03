Ещё
Петросян отреагировал на развод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Петросян отреагировал на сообщения об иске жены 

Рамблер 2 часа назад
Юморист Евгений Петросян назвал недоразумением новости о разделе имущества с его супругой, артисткой Еленой Степаненко. Об этом сообщает агентство «Москва».
>> Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Петросян подчеркнул, что не слышал об иске. Комментировать информацию о возможном разводе он отказался.
«Какая вам разница, что у меня происходит?» — возмутился юморист.
Ранее в Хамовническом суде Москвы сообщили, что Степаненко подала к Петросяну иск о разделе совместно нажитого имущества. Заявление было подано 4 июля, рассмотрят его 6 августа.
Слухи о разводе пары появлялись еще в 2011 году. Петросян и Степаненко эту информацию опровергали. Юморист рассказывал, что они венчались и ни разу не поссорились за 25 лет совместной жизни.
Комментарии42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу поймали на лжи о НАТО212
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции185
Опубликовано снятое во время убийства Хачатуряна видео115
Степаненко намерена забрать у Петросяна все67
Испания выдала Москве обидчицу россиян14
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение