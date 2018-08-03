Zombie Boy оставил мистическое послание

Канадская модель Рик Дженест (Zombie Boy) перед смертью опубликовал в соцсетях стихотворение собственного сочинения. Как отмечает Life, стих посвящен Дамбалле — мистической сущности из религии вуду.
Запись появилась на странице Дженеста 2 августа. Скорее всего, он поставил публикацию на автотаймер перед самоубийством.
В стихотворении Дженест взывает к Дамбалле и просит ее «услышать жажду безумия, идущую глубоко изнутри» и «яростные молитвы».
«<…> Каждое дыхание режет лед, так как плоть взвешивается перед смертью старых узких ворот, где смелый и наглый последний ритуал», — приводит перевод стихотворения Life.
—THE WELL— o Damballa lo we howl upon stars hung above we soul cast down the well of stone as fire laid betwixt two fates of most drear less dire straights each breath cuts ice as flesh is weighed in front of deaths old narrow gates where bold and brazen last rites crate lo heed our wish of madness deep from os our prayers we kissed so stern and cold on metal shells release by moonlight glow — Zombie Boy
Рик Дженест скончался в Монреале на 33-м году жизни. Правоохранители считают, что он совершил самоубийство.
В модельном агентстве Dulcedo management заявили, что Дженест не принимал наркотики и был трезв в момент смерти.
Zombie Boy получил всемирную известность после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. Дженест в 15 лет перенес операцию по удалению опухоли мозга, в 16 лет набил свою первую татуировку.
Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим числом татуировок насекомых, а также как человек с самым большим числом татуировок, изображающих человеческие кости.