Zombie Boy оставил мистическое послание перед смертью

Канадская модель Рик Дженест (Zombie Boy) перед смертью опубликовал в соцсетях стихотворение собственного сочинения. Как отмечает Life, стих посвящен Дамбалле — мистической сущности из религии вуду.

Запись появилась на странице Дженеста 2 августа. Скорее всего, он поставил публикацию на автотаймер перед самоубийством.

В стихотворении Дженест взывает к Дамбалле и просит ее «услышать жажду безумия, идущую глубоко изнутри» и «яростные молитвы».

«<…> Каждое дыхание режет лед, так как плоть взвешивается перед смертью старых узких ворот, где смелый и наглый последний ритуал», — приводит перевод стихотворения Life.

Рик Дженест скончался в Монреале на 33-м году жизни. Правоохранители считают, что он совершил самоубийство.

В модельном агентстве Dulcedo management заявили, что Дженест не принимал наркотики и был трезв в момент смерти.

Zombie Boy получил всемирную известность после съемок в клипе Леди Гаги Born This Way. Дженест в 15 лет перенес операцию по удалению опухоли мозга, в 16 лет набил свою первую татуировку.

Он попал в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самым большим числом татуировок насекомых, а также как человек с самым большим числом татуировок, изображающих человеческие кости.