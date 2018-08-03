Неизвестные атаковали Волочкову

Неизвестные атаковали Анастасию Волочкову

Анастасия Волочкова подверглась хакерской атаке. Скандально известная балерина сообщила, что неизвестные пытались взломать ее почту и аккаунты в социальных сетях.

Хакеры взломали официальный сайт Анастасии Волочковой. Об этом представителям СМИ сообщила сама артистка.

"На меня снова началась атака! Вчера хакеры заблокировали мой сайт. Хулиганы добрались и до моей почты, которая была указана на сайте. Потом весь день велась атака на мою страничку в Инстаграме. Они тоже пытались ее взломать", — цитирует Анастасию Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Балерина высказала предположение, что неизвестные пытались завладеть ее документацией и личными фотографиями. Отметим, что артистка выдвинула обвинения своему бывшему водителю Александру Скиртачу . Мужчина на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО

Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.

К слову, недавно в Тверском суде состоялось очередное слушание по делу. На заседание Анастасия пришла в весьма провокационном виде: обтягивающем черном платье с внушительным декольте и разрезом на юбке. Завершили образ распущенные волосы.